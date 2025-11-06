Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher dringen in Gartenanlage ein

Nordhausen (ots)

Unbekannte verübten im Zeitraum zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 10 Uhr einen Einbruch in einer Kleingartenanlage im Verlobungsweg. Ersten Erkenntnissen zu Folge drangen der oder die Täter gewaltsam in das Vereinshaus der Anlage ein und nahmen dort Werkzeug an sich. Anschließend entfernten sich die Täter mit ihrer Beute, deren Wert im mittleren zweistelligen Bereich lag, in unbekannte Richtung. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Die Ermittlungen der Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen dauern an.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0288977

