PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher dringen in Gartenanlage ein

Nordhausen (ots)

Unbekannte verübten im Zeitraum zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 10 Uhr einen Einbruch in einer Kleingartenanlage im Verlobungsweg. Ersten Erkenntnissen zu Folge drangen der oder die Täter gewaltsam in das Vereinshaus der Anlage ein und nahmen dort Werkzeug an sich. Anschließend entfernten sich die Täter mit ihrer Beute, deren Wert im mittleren zweistelligen Bereich lag, in unbekannte Richtung. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Die Ermittlungen der Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen dauern an.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0288977

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 14:54

    LPI-NDH: Essen auf Herd löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

    Nordhausen (ots) - Am Donnerstag rückten Polizei und Feuerwehr kurz nach 11 Uhr in den Salzaquellweg aus. Auslöser des Einsatzes war auf dem Herd befindliches Essen. Eine Bewohnerin hatte das Essen kurze Zeit unbeobachtet gelassen. In dieser Zeit kam es zu einer Rauchentwicklung. Beide Bewohner kamen aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation zur Behandlung ins Krankenhaus. An der Küche entstand ein Sachschaden ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:54

    LPI-NDH: Turnhalle mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert

    Nordhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter beschmierten die Fassade einer Turnhalle auf dem Petersberg mit mehreren Hakenkreuzen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:21

    LPI-NDH: Mit dem Gegenverkehr kollidiert

    Kalbsrieth (ots) - In der Ortslage Kalbsrieth kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin fuhr, gegen 12.30 Uhr, über eine Brücke und stieß in einer Linkskurve, aus noch nicht geklärter Ursache, mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Fahrerin und ein Kind, das in dem Auto mitfuhr, wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeistation Artern ermitteln ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren