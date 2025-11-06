Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Pkw touchiert Motorrad und flüchtet von der Unfallstelle - Zeugenaufruf

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 27. Oktober 2025, 16:35 Uhr

Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer nahm einem Motorradfahrer die Vorfahrt, woraufhin dieser stürzte. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen.

Ein 48-jähriger Motorradfahrer fuhr am 27. Oktober um 16:35 Uhr auf dem Neusalzer Weg in Fahrtrichtung Sandträgerweg. Auf der Kreuzung Sandträgerweg/Neusalzer Weg kam ihm ein noch unbekannter Fahrer mit seiner schwarzen Mercedes B-Klasse entgegen und bog nach links in den Sandträgerweg ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 48-Jährigen, sodass dieser mit der B-Klasse zusammenstieß. Der Motorradfahrer stürzte über den Lenker und verletzte sich leicht. Da die schwarze Mercedes B-Klasse nicht anhielt und sich vom Unfallort entfernte, werden jetzt Zeugen des Unfallgeschehens gesucht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Flüchtenden bzw. zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 beim Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu melden.

