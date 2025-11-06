PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Pkw touchiert Motorrad und flüchtet von der Unfallstelle - Zeugenaufruf

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 27. Oktober 2025, 16:35 Uhr

Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer nahm einem Motorradfahrer die Vorfahrt, woraufhin dieser stürzte. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen.

Ein 48-jähriger Motorradfahrer fuhr am 27. Oktober um 16:35 Uhr auf dem Neusalzer Weg in Fahrtrichtung Sandträgerweg. Auf der Kreuzung Sandträgerweg/Neusalzer Weg kam ihm ein noch unbekannter Fahrer mit seiner schwarzen Mercedes B-Klasse entgegen und bog nach links in den Sandträgerweg ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 48-Jährigen, sodass dieser mit der B-Klasse zusammenstieß. Der Motorradfahrer stürzte über den Lenker und verletzte sich leicht. Da die schwarze Mercedes B-Klasse nicht anhielt und sich vom Unfallort entfernte, werden jetzt Zeugen des Unfallgeschehens gesucht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Flüchtenden bzw. zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 beim Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu melden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren