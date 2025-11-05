Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Oberbilk - Pkw touchiert Motorrad - Kradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 04. November 2025, 10:54 Uhr

Ein Motorradfahrer wurde gestern Vormittag schwer verletzt, nachdem er von einem Pkw touchiert worden war. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 28-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem BMW auf der Oberbilker Allee in Richtung Corneliusstraße unterwegs. Als er den Fahrstreifen wechseln wollte, bemerkte er offenbar einen 65-jährigen Kradfahrer aus Solingen zu spät, der in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolgedessen der Motorradfahrer stürzte und in einen geparkten Pkw rutschte. Der 65-Jährige verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Während der Unfallaufnahme wurde die Oberbilker Allee ab Höhe Kruppstraße gesperrt. Die Rheinbahn war ebenfalls von der Sperrung betroffen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell