POL-D: Friedrichstadt - Schwerer Raub in Wohnung - Mann mit Messer bedroht - Festnahme

Tatzeit: Montag, 03. November 2025, 14:05 Uhr

Am Montagnachmittag kam es im Stadtteil Friedrichstadt zu einem schweren Raub in der Wohnung eines 83-jährigen Mannes. Er wurde von einem 24-Jährigen mit einem Messer bedroht und anschließend bestohlen. Nach kurzer Flucht konnte der Tatverdächtige festgenommen werden; verletzt wurde niemand.

Der 24-jährige syrische Tatverdächtige suchte seinen 83-jährigen Bekannten auf der Corneliusstraße auf. In der Wohnung stritten sich die beiden Männer um Geld, woraufhin der 24-Jährige zu einem Küchenmesser griff und den älteren Mann damit bedrohte. Infolgedessen entwendete er Bargeld sowie das Mobiltelefon des 83-Jährigen und flüchtete aus der Wohnung.

Alarmierte Polizeikräfte fahndeten umgehend nach dem 24-Jährigen, der bereits mehrfach wegen Verstößen, unter anderem gegen das Betäubungsmittelgesetz, polizeilich in Erscheinung getreten ist und konnten ihn in unmittelbar Nähe des Tatortes festnehmen. Er soll noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Polizisten gaben dem 83-jährigen Düsseldorfer, der durch die Tat nicht verletzt wurde, im Anschluss des Einsatzes seine Wertsachen zurück.

