Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Körperverletzungsdelikt in der Altstadt - Tatverdächtige anhand Videos identifiziert - Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 2. November 2025, 00:40 Uhr

Nachdem es in der Nacht zu Sonntag zu einem Körperverletzungsdelikt in der Altstadt gekommen war, konnten Beamte der Polizeiinspektion Mitte wenige Stunden nach der Tat zwei Verdächtige anhand eines Videos identifizieren. Die beiden stehen in Verdacht, einen Mann geschlagen, zu Boden gebracht und gegen den Kopf getreten zu haben. Das Opfer kam in ein Krankenhaus.

Zur Tatzeit erhielten die Polizisten Kenntnis von einer verletzten und bewusstlosen Person auf der Hunsrückenstraße, die von mehreren Personen geschlagen und getreten worden sein soll. Als die Beamten eintrafen, war das Opfer bereits wieder bei Bewusstsein, musste aber aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Da ein Zeuge die Tat gefilmt und den Beamten das Video zur Verfügung gestellt hatte, gelang einer aufmerksamen Interventionsstreife einige Zeit später die Identifizierung der Tatverdächtigen. Sie hielten sich in einer Bar an der Kurze Straße auf. Die beiden Männer (25 und 26 Jahre) mit norwegischer und russischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in der BRD wurden zur Wache gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen und erhielten einen Platzverweis für die Altstadt. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung.

