Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 61 bei Nettetal - Drei Schwerletzte und eine leicht verletzte Person - Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 01. November 2025, 13:49 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall am späten Samstagmittag auf der A 61 bei Nettetal, mussten drei Personen mit schweren Verletzungen und eine Person mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrbahn in Richtung Koblenz wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Ein 54-jähriger Duisburger und seine 66-jährige Beifahrerin wollten mit ihrem Mercedes an der Anschlussstelle Kaldenkirchen auf die A 61 in Richtung Koblenz auffahren. Im Kurvenbereich geriet der Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und schleuderte quer über die Hauptfahrbahn. Er kollidierte daraufhin mit der linksseitigen Schutzplanke und kam letztendlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Ein 23-jähiger Mann aus Hilden war zu diesem Zeitpunkt mit seiner 49-jähigen Beifahrerin in einem BMW auf dem linken Fahrstreifen der A 61 in Richtung Koblenz unterwegs. Er konnte dem stehenden Mercedes nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der 54-jährige Duisburger in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde, wie die Insassen des BMW, bei dem Unfall schwer verletzt. Die 66-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Alle Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Koblenz musste für die Dauer der Unfallaufnahme von circa dreieinhalb Stunden an der Anschlussstelle Kaldenkirchen voll gesperrt werden. Um 17:35 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell