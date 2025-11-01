Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Unterrath - Fußgänger lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 31. Oktober 2025, 21:43 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend in Unterrath erlitt ein Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde von einem Pkw angefahren. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW Polo auf der Hamborner Straße in Richtung Unterrath. Der Leihwagen war mit fünf Personen besetzt. An der Einmündung zur Kürtenstraße stieß das Fahrzeug mit einem Fußgänger zusammen, der gerade beabsichtigte die Straße zu überqueren. Der 45-jährige Fußgänger aus Düsseldorf musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren des Unfalls. Ob der Fahrer des Polo oder der Fußgänger das Rotlicht an der Ampel des Unfallortes missachtet hatte, ist unter anderem Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

