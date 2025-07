POL-KA: Stadt und Landkreis Karlsruhe - Erwachsenenpraktikum beim Polizeipräsidium Karlsruhe

Karlsruhe (ots) - Ein Fußgänger zog sich am Donnerstagmittag Verletzungen am Kopf zu, nachdem er zuvor von einem Roller erfasst wurde. Der 18-jährige Zweiradfahrer und sein 20-jähriger Sozius fuhren gegen 12:15 Uhr auf dem Zirkel in Fahrtrichtung Moltkestraße. Hier kam ihnen ein Fußgänger entgegen und beide ...

mehr