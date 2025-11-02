Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtgebiet - Versuchte Wohnungseinbrüche - Zivilfahnder observieren zwei weibliche Personen - Festnahme auf frischer Tat - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Festnahmezeit: Freitag, 31. Oktober 2025, 16:00 Uhr

Freitagnachmittag nahmen Zivilfahnder eine Heranwachsende fest, die in Begleitung eines strafunmündigen Kindes (13 Jahre) war. Sie stehen im Verdacht mehrere Wohnungseinbrüche versucht zu haben. Gegen die 19-jährige Heranwachsende wurde ein Haftbefehl erlassen.

Den richtigen Riecher bewiesen Zivilfahnder der Düsseldorfer Polizei am Freitagmittag, als sie auf zwei junge weibliche Personen aufmerksam wurden, die sich verdächtig verhielten. Aufgrund dessen entschieden sich die Beamten diese näher im Auge zu behalten und sollten letztendlich Recht behalten. Zunächst statteten sich die Frauen in einem Baumarkt in Flingern mit typischem Einbruchswerkzeug aus, wie einem Schraubendreher und einem Rollgabelschlüssel. Dann streiften sie zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Düsseldorfer Stadtteile und versuchten in mehrere Mehrfamilienhäuser zu gelangen. An Örtlichkeiten, an denen die weiblichen Personen es beschädigungsfrei in die jeweiligen Treppenhäuser schafften, hielten die Zivilfahnder Nachschau, konnten jedoch keine Tatorte feststellen. Dies änderte sich jedoch in einem Objekt auf der Schloßstraße. Dort konnten die Beamten nach vorheriger Begehung der weiblichen Personen, "frische" Hebelmarken an einer Wohnungstür sichten. Nach diesem Versuch nahmen die Polizisten die beiden weiblichen Personen letztendlich am Worringer Platz fest. Da das Mädchen aus Kroatien erst 13 Jahre alt ist, wurde sie entlassen. Die 19-jährige Heranwachsende, deren Geburtsort unbekannt ist und die auch über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde einem Haftrichter vorgeführt, der sie in Untersuchungshaft schickte.

