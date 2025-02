POL-BS: Unbekannter Mann entwendet Geld aus Kiosk

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Münchenstraße 15.02.25, 04.35 - 04.50 Uhr Straßenbahnhaltestelle demoliert Am frühen Samstagmorgen meldete ein Busfahrer, dass die Haltestelle "Cyriaksring" in der Münchenstraße zertrümmert sei und diverse Fahrzeugteile auf der Fahrbahn liegen würden. Eingesetzten Beamten bestätigte sich das Bild vor Ort, wonach vermutlich ein PKW von der Münchenstraße in die Haltestelle ...

