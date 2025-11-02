PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Verkehrsunfall auf dem Südring - E-Scooter stößt mit Pkw zusammen - Eine schwer verletzte Person

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 01. November 2025, 15:12 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf dem Südring erlitt ein Fahrer eines E-Scooters schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Er war zuvor mit einem Pkw zusammengestoßen.

Nach ersten Erkenntnissen stand ein 57-jähriger Düsseldorfer mit seinem Mercedes an einer roten Ampel des Südrings in Höhe der Münchener Straße in Richtung Südfriedhof. Zur gleichen Zeit wollte ein 64-jähriger Düsseldorfer vermutlich bei Rot mit seinem E-Scooter den Südring über die dortige Fußgängerfurt queren. Als der Pkw bei Grün losfuhr, konnte der Fahrzeugführer den von rechts kommenden E-Scooter nicht mehr rechtzeitig wahrnehmen und kollidierte mit diesem. Der Fahrer des E-Scooters musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

