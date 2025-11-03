Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtgebiet - Landesweite Schwerpunktkontrollen zur Sicherheit von Fußgängern - Einsatzteams kontrollierten Fehlverhalten von und gegenüber Fußgängern - Eine kurze Bilanz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 30. Oktober und Freitag, 31. Oktober 2025

Im Rahmen einer landesweiten Kontrollaktion zur Sicherheit von Fußgängern am vergangenen Donnerstag und Freitag kontrollierten Einsatzteams der Direktion Verkehr zahlreiche Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet der Landeshauptstadt.

Der Fokus der Kontrollaktion lag insbesondere auf Fehlverhalten von und gegenüber Passantinnen und Passanten. So wurden am Donnerstag 17 Pkw, zwei E-Scooter und 37 Fußgänger von den Beamtinnen und Beamten angehalten und kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrollen ergaben sich sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen bei Verstößen anderer Verkehrsteilnehmer gegenüber Fußgängern durch die Missachtung von Vorfahrt bzw. Vorrangregeln. In 49 Fällen sprachen die Einsatzteams Verwarnungsgelder aus. Davon 37 Verwarnungsgelder bei denen Fußgänger an Ampeln das Rotlicht missachteten. Am darauffolgenden Freitag wurden neun Pkw und 19 Fußgänger angehalten und kontrolliert. Aus diesen Kontrollen resultierten sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 22 Verwarngelder. Auch in diesem Rahmen stachen 12 Verwarngelder hervor, die insbesondere auf die Missachtung von rotzeigenden Fußgängerampeln zurückzuführen waren. Bei den Ordnungswidrigkeitenanzeigen handelte es sich um Verstöße gegenüber Passantinnen und Passanten. Die Polizei Düsseldorf setzte neben den beiden Schwerpunkteinsätzen am Donnerstag und Freitag im Rahmen ihres Streifendienstes auch in den darauffolgenden Tagen ihren Fokus auf Kontrollen zum Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell