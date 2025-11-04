POL-D: Folgemeldung - Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich im Stadtteil Derendorf - Fußgängerin verstorben
Düsseldorf (ots)
Unfallzeit: Freitag, 24. Oktober 2025, 17:34 Uhr
Unsere Meldung vom 26. Oktober 2025 finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6145257
Die 72-jährige Fußgängerin, die am Freitag, 24. Oktober 2025, auf der Heinrich-Erhardt-Straße von einem Pkw erfasst worden war, erlag vor wenigen Tagen ihren lebensgefährlichen Verletzungen.
