Polizei Düsseldorf

POL-D: Folgemeldung - Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich im Stadtteil Derendorf - Fußgängerin verstorben

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 24. Oktober 2025, 17:34 Uhr

Unsere Meldung vom 26. Oktober 2025 finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6145257

Die 72-jährige Fußgängerin, die am Freitag, 24. Oktober 2025, auf der Heinrich-Erhardt-Straße von einem Pkw erfasst worden war, erlag vor wenigen Tagen ihren lebensgefährlichen Verletzungen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

