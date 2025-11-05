Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 42 bei Bottrop - Eine Person in Lebensgefahr - Vollsperrung - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 04. November 2025, 20:17 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 42 bei Bottrop musste eine Person mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn in Richtung Kamp-Lintfort wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 53-jähriger Duisburger mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es bei Bottrop zu einer Kollision mit einem 46-jährigen Mann aus Dinslaken der in einem Renault in die gleiche Richtung unterwegs war. Durch den Aufprall überschlug sich der Renault und blieb auf dem Dach liegen. Der Dinslakener verletzte sich bei dem Unfall schwer. Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Duisburger erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme, die durch die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams durchgeführt wurde, voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über des Autobahnkreuz Essen-Nord abgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

