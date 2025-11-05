Polizei Düsseldorf

POL-D: Benrath - Urdenbacher Allee - 21-Jährigen mit Schusswaffe bedroht und ausgeraubt - 15-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 30. Oktober 2025, 18:25 Uhr

Er hielt einem 21-Jährigen eine Schusswaffe an den Kopf und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nur durch einen glücklichen Umstand konnte sich der Geschädigte aus der Gewalt des Räubers befreien. Nun konnte ein 15-jähriger als Tatverdächtiger festgenommen werden.

Der 21-jährige Geschädigte war am Donnerstagabend der vergangenen Woche auf der Urdenbacher Allee in Benrath unterwegs. Hier trat der Täter an ihn heran und verwickelte ihn zunächst in ein Gespräch. Plötzlich zog der zunächst Unbekannte eine Schusswaffe, hielt sie dem 21-Jährigen an den Kopf und forderte Bargeld. Der Geschädigte gab dem Räuber fünf Euro, worauf ihn dieser nötigte, weiteres Geld von seinem Konto abzuheben. Hierzu begab man sich in einen nahe gelegenen Supermarkt. Hier konnte sich der 21-Jährige in einem günstigen Moment in Sicherheit bringen und Mitarbeiter um Hilfe bitten. Der Täter konnte zunächst unerkannt entkommen. Anhand der Videoaufzeichnungen des Supermarktes konnte der Täter schnell durch die Ermittler des Jugendkommissariats 36 eindeutig als ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in Düsseldorf identifiziert werden. Der 15-Jährige ist in der Vergangenheit polizeilich mit gleich gelagerten Delikten bereits mehrfach in Erscheinung getreten. So konnten direkt am Folgetag ein Durchsuchungsbeschluss und ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 15-Jährigen mit serbischer und montenegrinischer Staatsangehörigkeit bei einem Ermittlungsrichter erwirkt werden. Der Tatverdächtige wurde gestern (Dienstag, 4. November) von Ermittlern des Kriminalkommissariats 36 an seiner Wohnanschrift festgenommen. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten Teile der Tatbekleidung sichergestellt werden. Möglicherweise kommt der 15-Jährige für weitere Bedrohungs,- und Raubsachverhalte in den Tagen kurz vor seiner Festnahme in Betracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell