Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall "Am Wehrhahn" - Zwei Pkw stoßen auf Kreuzung zusammen - Zwei Personen verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 05. November 2025, 17:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Stadtmitte touchierte eine Frau beim Überholvorgang mit ihrem Pkw ein anderes Fahrzeug. Zwei Personen wurden verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 29-jährige Frau aus den Niederlanden mit ihrem VW auf der Straße "Am Wehrhahn" in die Kreuzung Pempelforter Straße/Am Wehrhahn ein. Nachdem sie zunächst verkehrsbedingt abbremste, beabsichtigte sie nach Zeugenaussagen einen vor ihr rechts abbiegenden Pkw links zu überholen und fuhr weiter in die Kreuzung ein. Dabei touchierte sie den querenden Mercedes eines 58-Jährigen aus Düsseldorf. Der 58-Jährige wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen bis die Kreuzung gegen 20:00 Uhr wieder frei befahrbar war.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell