Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Steinbach (ots)

Gegen 6.55 Uhr kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Sie befuhr die Kreisstraße 229 von Bodenrode in Richtung Steinbach. Im Bereich der Dorfstraße kam die Verkehrsteilnehmerin aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge mit einem Baum. Die Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden, weshalb der Pkw abgeschleppt werden musste. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell