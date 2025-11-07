Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall endet in Flussbett - Vermisstenfall aufgeklärt
Wipperdorf/Unstrut-Hainich-Kreis (ots)
Am Freitag stellten Passanten gegen 06.45 Uhr in Wipperdorf einen Pkw in einem Flussbett stehend fest, welcher zuvor verunfallt war. In dem Fahrzeug befand sich ein 78-Jähriger Mann, der seinen Angaben nach den Unfall bereits gegen 02.00 Uhr hatte. Der Mann war unterkühlt und wurde in ein Klinikum gebracht.
Bei der Prüfung des Mannes wurde festgestellt, dass dieser bereits seit Mittwoch vermisst wurde. Entsprechende Maßnahmen zum Auffinden des Mannes wurden bereits durch Polizeikräfte aus mehreren Bundesländer veranlasst, welche jedoch nicht zum Feststellen des 78-Jährigen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis führten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell