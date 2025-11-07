Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall endet in Flussbett - Vermisstenfall aufgeklärt

Wipperdorf/Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

Am Freitag stellten Passanten gegen 06.45 Uhr in Wipperdorf einen Pkw in einem Flussbett stehend fest, welcher zuvor verunfallt war. In dem Fahrzeug befand sich ein 78-Jähriger Mann, der seinen Angaben nach den Unfall bereits gegen 02.00 Uhr hatte. Der Mann war unterkühlt und wurde in ein Klinikum gebracht.

Bei der Prüfung des Mannes wurde festgestellt, dass dieser bereits seit Mittwoch vermisst wurde. Entsprechende Maßnahmen zum Auffinden des Mannes wurden bereits durch Polizeikräfte aus mehreren Bundesländer veranlasst, welche jedoch nicht zum Feststellen des 78-Jährigen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis führten.

