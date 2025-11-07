PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufruhr in der Wanfrieder Straße - Blutspur klärt sich auf

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Wanfrieder Straße, dass er an einem Briefkasten eine Blutspur festgestellt hat, die sich bis in das Treppenhaus zog. Er informierte die Mühlhäuser Polizei, da seiner Wahrnehmung nach eine strafbare Handlung hätte stattgefunden haben können.

Bei der Überprüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich stellte sich heraus, dass es sich um Kunstblut handelte. Vermutlich hatte der Verantwortliche bei der "Tatortreinigung" nur sehr oberflächlich gehandelt und die Überbleibsel der Halloweennacht nicht restlos entfernt.

  • 07.11.2025 – 10:00

    LPI-NDH: Zebrastreifen beschmiert - Staatsschutz ermittelt

    Bleicherode (ots) - Derzeit Unbekannte brachten auf einem Zebrastreifen an einem Fußgängerüberweg in der Niedergebraer Straße mit roter Sprühfarbe verfassungswidriger Schriften und Symbole auf. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 20. Oktober und dem 6. November. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:59

    LPI-NDH: Unfall endet in Flussbett - Vermisstenfall aufgeklärt

    Wipperdorf/Unstrut-Hainich-Kreis (ots) - Am Freitag stellten Passanten gegen 06.45 Uhr in Wipperdorf einen Pkw in einem Flussbett stehend fest, welcher zuvor verunfallt war. In dem Fahrzeug befand sich ein 78-Jähriger Mann, der seinen Angaben nach den Unfall bereits gegen 02.00 Uhr hatte. Der Mann war unterkühlt und wurde in ein Klinikum gebracht. Bei der Prüfung des Mannes wurde festgestellt, dass dieser bereits seit ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:26

    LPI-NDH: Verletzte Person nach Verkehrsunfall

    Steinbach (ots) - Gegen 6.55 Uhr kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Sie befuhr die Kreisstraße 229 von Bodenrode in Richtung Steinbach. Im Bereich der Dorfstraße kam die Verkehrsteilnehmerin aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge mit einem Baum. Die Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ...

    mehr
