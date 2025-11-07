Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufruhr in der Wanfrieder Straße - Blutspur klärt sich auf

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Wanfrieder Straße, dass er an einem Briefkasten eine Blutspur festgestellt hat, die sich bis in das Treppenhaus zog. Er informierte die Mühlhäuser Polizei, da seiner Wahrnehmung nach eine strafbare Handlung hätte stattgefunden haben können.

Bei der Überprüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich stellte sich heraus, dass es sich um Kunstblut handelte. Vermutlich hatte der Verantwortliche bei der "Tatortreinigung" nur sehr oberflächlich gehandelt und die Überbleibsel der Halloweennacht nicht restlos entfernt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell