Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Kuhbach - Verkehrsunfall-Zeugen gesucht

Lahr/Kuhbach (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer soll am Mittwochnachmittag in der Kuhbacher Hauptstraße ein Verkehrszeichen beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer eines Lkw gegen 14 Uhr beim Ausparken ein Verkehrszeichen abgerissen und auf eine Grundstücksmauer gelegt haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer: 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

