POL-SE: Trappenkamp - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Großenaspe (ots) - Am Dienstag (03.12.2024) ist es in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Gartenweg gekommen. Der oder die Täter gelangten nicht ins Haus. Im vorliegenden Fall versuchten unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus einzudringen. Aus nicht bekannten Gründen brachen der oder die Täter ...

