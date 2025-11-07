PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person im Krankenhaus - Kreuzung gesperrt

Kirchenworbis (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in der Hauptstraße. Ein Lkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße und überfuhr, nach Angaben von Zeugen, womöglich eine rote Ampel. Ein Autofahrer befuhr, aus der Friedensstraße kommend, zeitgleich die Kreuzung. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden und der Pkw touchierte die Seite des Lkw. Der Autofahrer wurde im Anschluss zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

