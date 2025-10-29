PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 48-jährigen Frau aus Greifswald

Greifswald (ots)

Die seit dem 27. Oktober 2025 abgängige 48-jährige Frau aus Greifswald konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche nach der Vermissten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Franziska Höhne
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 09:35

    POL-NB: 50-Jähriger bei Arbeitsunfall schwerverletzt

    Zinnowitz (ots) - Am gestrigen Dienstag ereignete sich gegen 15:23 Uhr ein Arbeitsunfall in einer Kläranlage in Zinnowitz. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 50-jähriger Deutscher bei Elektroinstallationsarbeiten im Bereich einer Hauswand ins Straucheln gekommen und gestürzt und in einen circa 3 Meter tiefen, unweit hinter ihm befindlichen, Schacht gefallen. Hierbei zog sich der 50 - Jährige schwere, jedoch nicht ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:54

    POL-NB: Jungen bauen nachts mit Auto vom Onkel Unfall

    Neubrandenburg (ots) - Heute gegen 03.45 Uhr sind zwei minderjährige Kumpels (einer im noch nicht strafmündigen Alter) mit dem Auto eines Onkels in Neubrandenburg auf dem Datzeberg unterwegs gewesen. Der Fall wurde der Polizei gemeldet, nachdem die beiden mit dem Auto von der Straße abgekommen und in einem Müllhaufen gelandet sind. Durch den Unfall blieb einer der beiden leichtverletzt am Auto zurück, der andere ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:32

    POL-NB: Fahrschülerin mit Moped verunglückt

    Waren (Müritz) (ots) - Heute Mittag gegen 11.40 Uhr ist eine junge Fahrschülerin, die gerade die Praxis für den Moped-Führerschein macht, in der Mozartstraße in Waren verunglückt. Aus aktueller Polizeisicht soll sie auf dem Fahrschul-Moped hinter einem Auto gefahren sein, das nach rechts in die Einsteinstraße abbiegen wollte. Dabei stieß sie hinten mit dem PKW zusammen und stürzte. Der Fahrlehrer und zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren