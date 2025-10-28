PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrschülerin mit Moped verunglückt

Waren (Müritz) (ots)

Heute Mittag gegen 11.40 Uhr ist eine junge Fahrschülerin, die gerade die Praxis für den Moped-Führerschein macht, in der Mozartstraße in Waren verunglückt. Aus aktueller Polizeisicht soll sie auf dem Fahrschul-Moped hinter einem Auto gefahren sein, das nach rechts in die Einsteinstraße abbiegen wollte. Dabei stieß sie hinten mit dem PKW zusammen und stürzte. Der Fahrlehrer und zwei Passanten eilten sofort zu Hilfe und kümmerten sich um die Jugendliche. Sie kam mit Verletzungen in die Klinik.

Da durch den Unfall eine Ölspur auf der Fahrbahn war, musste die Feuerwehr diese beseitigen.

Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro. Das Moped ist Totalschaden.

Die Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

