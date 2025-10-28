PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung löst Polizeieinsatz aus

Grimmen (ots)

Während der Streifentätigkeit wurde die Polizei in Grimmen am gestrigen Montag (27. Oktober 2025) gegen 22:15 Uhr auf eine körperliche Auseinandersetzung vor dem Supermarkt in der Friedrichstraße hingewiesen. Vor Ort angekommen, konnte eine größere Personengruppe angetroffen werden. Augenscheinlich lagen Verletzungen bei einigen Personen dieser Gruppe vor, dennoch bestritten diese, sich vorher körperlich auseinandergesetzt zu haben. Einige Minuten später wurde die Polizei erneut auf diese körperliche Auseinandersetzung hingewiesen. Erst als weitere Funkstreifenwagen eintrafen, gab ein 22-jähriger Deutscher an, zuvor von einem 22-jährigen Deutschen und einem 23-jährigen Deutschen, geschlagen worden zu sein. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf.

Während der Klärung des oben benannten Sachverhaltes, kam es durch einen 37-jährigen Deutschen zu einer Bedrohung gegenüber dem bereits geschädigten 22-Jährigen Mann.

Weiterhin wurden anwesende Polizeibeamte durch den 37-Jährigen beleidigt.

Die vier beteiligten Personen dieses Sachverhaltes waren augenscheinlich alle alkoholisiert. Insgesamt kamen fünf Funkstreifenwagen zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die 22- und 23-jährigen Männer und des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung gegen den 37-Jährigen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 08:46

    POL-NB: Einbruch in Asia-Imbiss

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Die Polizei wurden am gestrigen Montag, dem 27. Oktober 2025, in die Boddenstraße nach Ribnitz-Damgarten gerufen. Offenbar wurde in den dortigen Asia-Imbiss eingebrochen. In der Zeit vom Samstag (25. Oktober 2025), 15:00 Uhr, bis zum Montag (27. Oktober 2025), 08:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Asia-Imbiss in der Boddenstraße. Entwendet wurden neben der Kasse auch mehrere Getränkekisten. Es entstand ein ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:03

    POL-NB: Mülltonnen brennen in Binzer Hauptstraße

    Binz (ots) - Die Polizei wurde am heutigen Dienstag (28. Oktober 2025) gegen 03:10 Uhr in die Binzer Hauptstraße gerufen. Der Grund waren brennende Mülltonnen. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht. Vor Ort konnten mehrere in Brand befindliche Mülltonnen in der Hauptstraße festgestellt werden. Die Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 07:32

    POL-NB: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

    Groß Kiesow/ Medow/ Nerdin (ots) - Am gestrigen Nachmittag, 27. Oktober 2025, ereigneten sich gegen 14:30 Uhr gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. Zunächst wurde der Polizei ein Unfall auf der B 109 auf Höhe der Ortschaft Groß Kiesow gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 74-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge mit Buschwerk neben der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren