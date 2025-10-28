PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mülltonnen brennen in Binzer Hauptstraße

Binz (ots)

Die Polizei wurde am heutigen Dienstag (28. Oktober 2025) gegen 03:10 Uhr in die Binzer Hauptstraße gerufen. Der Grund waren brennende Mülltonnen.

Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht. Vor Ort konnten mehrere in Brand befindliche Mülltonnen in der Hauptstraße festgestellt werden. Die Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800,00 Euro. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 07:32

    POL-NB: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

    Groß Kiesow/ Medow/ Nerdin (ots) - Am gestrigen Nachmittag, 27. Oktober 2025, ereigneten sich gegen 14:30 Uhr gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. Zunächst wurde der Polizei ein Unfall auf der B 109 auf Höhe der Ortschaft Groß Kiesow gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 74-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge mit Buschwerk neben der Fahrbahn ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 01:30

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 48-jährigen Frau aus Greifswald

    Greifswald (LK VG) (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 48-jährigen Frau aus Greifswald. Die vollständige Meldung und ein Bild der Vermissten finden Sie hier: https://bit.ly/3Lbmpe3 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 22:48

    POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Greifswald schwer verletzt

    Greifswald (LK VG) (ots) - Am 27.10.2025 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 78-jähriger Fahrzeugführer die Wolgaster Landstraße in Greifswald aus Richtung Wolgaster Straße kommend. Am dortigen Norma-Markt bog dieser mit seinem PKW Ford nach rechts auf den Parkplatz ab und übersah dabei einen auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung fahrenden 19-jährigen Radfahrer. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren