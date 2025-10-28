Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Groß Kiesow/ Medow/ Nerdin (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 27. Oktober 2025, ereigneten sich gegen 14:30 Uhr gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden.

Zunächst wurde der Polizei ein Unfall auf der B 109 auf Höhe der Ortschaft Groß Kiesow gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 74-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge mit Buschwerk neben der Fahrbahn kollidiert. Durch den Aufprall wurde er schwerverletzt. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 9.200 Euro.

Kurz nach Bekanntwerden des bereits geschilderten Unfalls wurde zudem ein Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 199, Höhe der Abzweige Medow und Nerdin, bekannt. Dort habe eine 34-jährige Fahrerin eines Seat die K 61 aus Medow in Richtung der Kreuzung zur B 199 befahren. Zeitgleich habe eine 61-Jährige die B 199 mit ihrem Pkw Mercedes aus Richtung Nerdin Horst in Richtung Anklam befahren. In weiterer Folge habe die 34-Jährige die Vorfahrt des Mercedes missachtet und sei auf die B 199 gefahren, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen sei. Der Mercedes sei durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn abgekommen und auf dem angrenzenden Acker zum Stehen gekommen. Die 34-jährige Seat-Fahrerin wurde durch den Unfall schwerverletzt. Die 61-jährige Fahrerin des Mercedes erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 31.000 Euro.

Alle Beteiligten sind deutscher Nationalität.

