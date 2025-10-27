Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Greifswald schwer verletzt

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 27.10.2025 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 78-jähriger Fahrzeugführer die Wolgaster Landstraße in Greifswald aus Richtung Wolgaster Straße kommend. Am dortigen Norma-Markt bog dieser mit seinem PKW Ford nach rechts auf den Parkplatz ab und übersah dabei einen auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung fahrenden 19-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19-jährige wurde dabei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und musste ins Uniklinikum eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die beiden Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

