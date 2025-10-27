PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Greifswald schwer verletzt

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 27.10.2025 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 78-jähriger Fahrzeugführer 
die Wolgaster Landstraße in Greifswald aus Richtung Wolgaster Straße 
kommend. Am dortigen Norma-Markt bog dieser mit seinem PKW Ford nach 
rechts auf den Parkplatz ab und übersah dabei einen auf dem Gehweg 
entgegen der Fahrtrichtung fahrenden 19-jährigen Radfahrer. Es kam 
zum Zusammenstoß. Der 19-jährige wurde dabei schwer aber nicht 
lebensbedrohlich verletzt und musste ins Uniklinikum eingeliefert 
werden.
Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen 
Körperverletzung.
Die beiden Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

