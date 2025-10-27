PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte brechen in Geschäft ein

Greifswald (ots)

In der Zeit vom 25. Oktober 2025 14:00 Uhr bis 26. Oktober 2025 02:00 Uhr kam es zum Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft im Greifswalder Ernst-Thälmann-Ring.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im vorgenannten Zeitraum unbefugt Zutritt zu einem Geschäft. Der Stehlschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können. Wenden Sie sich bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der 03834 540-0, an die Internetwache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei-mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 15:41

    POL-NB: Körperverletzung am Greifswalder Bahnhof

    Greifswald (ots) - Bereits am vergangenen Freitag, 24. Oktober 2025, kam es am Greifswalder Bahnhof, gegen 19:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe sich ein 50-jähriger Deutscher in der Bahnhofshalle befunden und eine Gruppe pöbelnder Jugendlicher, circa 10 Personen, angesprochen, um sie auf ihr störendes Verhalten hinzuweisen. In ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:22

    POL-NB: Räuber verschwindet ohne Ware

    Neustrelitz (ots) - Gestern Abend gegen 18.00 Uhr hat es einen versuchten Raub in einer Tankstelle in der Woldegker Chaussee in Neustrelitz gegeben. Die tatverdächtige Person kam teils vermummt durch Kleidung (dunkelblaue Kapuzenjacke, weiße Turnschuhe, vermutlich grüne Schlabberhose und schwarz-weiß-grau kariertes Tuch) zur Kasse und forderte Geld sowie Tabakwaren. Die resolute Tankstellenmitarbeiterin verwehrte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren