Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte brechen in Geschäft ein

Greifswald (ots)

In der Zeit vom 25. Oktober 2025 14:00 Uhr bis 26. Oktober 2025 02:00 Uhr kam es zum Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft im Greifswalder Ernst-Thälmann-Ring.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im vorgenannten Zeitraum unbefugt Zutritt zu einem Geschäft. Der Stehlschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können. Wenden Sie sich bitte an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der 03834 540-0, an die Internetwache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei-mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell