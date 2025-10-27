PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuber verschwindet ohne Ware

Neustrelitz (ots)

Gestern Abend gegen 18.00 Uhr hat es einen versuchten Raub in einer Tankstelle in der Woldegker Chaussee in Neustrelitz gegeben. Die tatverdächtige Person kam teils vermummt durch Kleidung (dunkelblaue Kapuzenjacke, weiße Turnschuhe, vermutlich grüne Schlabberhose und schwarz-weiß-grau kariertes Tuch) zur Kasse und forderte Geld sowie Tabakwaren. Die resolute Tankstellenmitarbeiterin verwehrte die Herausgabe und schlug ihn mit einem Hinweis auf die Polizei in die Flucht. Bei der Aktion wurde die Mitarbeiterin von der verdächtigen Person mit einer Stichwaffe bedroht, kam aber mit dem Schrecken davon.

Vor Ort konnten Beweismittel sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Neustrelitz ermittelt wegen des Vorwurfs des versuchten Raubs.

Gleichzeitig fragt die Polizei die Bevölkerung: Wer hat Hinweise zu der beschriebenen Person? Wer hat Sonntagabend (26.10.) gegen 18.00 Uhr im Bereich der Tankstelle in der Woldegker Chaussee eine Person mit der beschriebenen Kleidung gesehen? Sie könnte bereits zuvor auffällig um die Tankstelle herumgeschlichen sein. Vielleicht ist auch jemandem eine Person aufgefallen, die zum Tatzeitpunkt aus der Tankstelle geflohen ist?

Hinweise bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 2580.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

