PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Überholvorgang endet mit Verletzten und vier Unfallautos

Friedland (ots)

Heute Vormittag gegen 09.45 Uhr hat es auf der B197 zwischen Genzkow und Friedland einen Unfall während des Überholvorgangs eines 72-Jährigen gegeben. Durch diesen mutmaßlichen Fehler beim Überholen ist der Fahrer frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 65-jährigen Fahrers zusammengestoßen. Zudem stieß er seitlich gegen zwei Fahrzeuge, die in seiner Fahrtrichtung fuhren. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall involviert, von denen drei am Ende abgeschleppt werden mussten.

Die insgesamt drei Insassen der beiden frontal zusammengestoßenen Autos kamen alle mit Verletzungen ins Klinikum. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme hatten sie keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die Strecke war zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden hauptbeteiligten Autos für knapp vier Stunden gesperrt. Die Fahrbahn musste zudem wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.

Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Die Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:18

    POL-NB: Altkleider-Diebe nach Suche gefasst

    Stavenhagen/Neubrandenburg (ots) - An einem Altkleider-Container auf dem Parkplatz des Stavenhagener Einkaufszentrums haben sich am Freitagabend mehrere Personen zu schaffen gemacht. Ein Zeuge beobachtete, wie mehrere Leute aus dem Container Kleidung herausholten. Er rief sofort die Polizei. Noch während die Malchiner Beamten in Richtung Stavenhagen eilten, wurden die Diebe fertig und fuhren samt Beute in einem Auto ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 21:13

    POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Stralsund

    Stralsund (LK VR) (ots) - Am 26.10.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es in einer Gartenanlage im Grünhufer Bogen in Stralsund zum Brand einer Gartenlaube. Zur Brandbekämpfung waren die Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund eingesetzt, welche den Brand schnell gelöscht haben. Sie konnten jedoch verhindern, dass die Laube vollständig zerstört wurde. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der entstandene ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 14:40

    POL-NB: Erheblich alkoholisierte Fahrzeugführerin festgestellt

    Greifswald (ots) - Am 26.10.2025 gegen 10:45 Uhr befuhr eine Zeugin mit ihrem PKW die B194 aus Richtung Loitz kommend in Richtung Grimmen. Auf Höhe der Ortschaft Vorbei bemerkte sie einen PKW , welcher schräg auf der Gegenfahrspur stand. Sie hielt an und ging zu dem PKW. In diesem befand sich eine weibliche Person, welche regungslos im Fahrersitz hing. Die Frau schien zu schlafen und im Fahrzeug war deutlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren