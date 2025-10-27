PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher stehlen Skulptur und werfen Eier

Schloen (Waren) (ots)

So einen richtig fiesen Einbruch haben gestern die Beamten des Warener Reviers im Devener Weg in Schloen aufnehmen müssen. Während die Bewohner im Zeitraum von Sonnabend, etwa 18.00 Uhr, bis Sonntag, etwa 01.00 Uhr, nicht zu Hause waren, haben der oder die unbekannten die Zeit genutzt, um in das Haus einzubrechen. Sie durchwühlten mehrere Sachen und stahlen am Ende eine Bronzeguss-Figur (s. Foto) des Künstlers Pater Makolies. Sie ist mit Sockel etwa 30 bis 35 Zentimeter hoch.

Damit aber nicht genug: Der oder die Täter bewarfen Wände im Haus mit Eiern und fluteten den Boden der Küche mit einer Art Schaumbad, das absichtlich über die geschlossene Küchenspüle verursacht wurde. Zudem verteilten sie weitere Esswaren auf dem Grundstück.

Der Stehl- und Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei fragt nun einerseits: Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Devener Wegs in Schloen im Tatzeitraum gesehen oder kann sonstige Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Warener Polizei unter 03991 / 1760 entgegen.

Und andererseits bittet die Polizei gerade Kunstinteressierte oder Kunsthändler um besondere Beachtung. Die Skulptur könnte auf Märkten oder Plattformen zum Kauf angeboten werden. Auch hier gilt: Wer die Skulptur irgendwo sieht, ruft bitte die Polizei.

