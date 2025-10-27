Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperverletzung am Greifswalder Bahnhof

Greifswald (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 24. Oktober 2025, kam es am Greifswalder Bahnhof, gegen 19:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe sich ein 50-jähriger Deutscher in der Bahnhofshalle befunden und eine Gruppe pöbelnder Jugendlicher, circa 10 Personen, angesprochen, um sie auf ihr störendes Verhalten hinzuweisen. In weiterer Folge wären die Jugendlichen handgreiflich geworden und haben den 50-Jährigen angegriffen. Nach dem Übergriff flohen die Jugendlichen vom Tatort. Der 50-Jährige wurde leichtverletzt.

In weiterer Folge konnten bereits fünf der Jugendlichen ermittelt werden. Bei ihnen handelt es sich um zwei Mädchen und drei Jungen im Alter von 15 bis 18 Jahren. Die Jugendlichen sind deutscher Nationalität.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

