Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Löscheinheit Esborn am Samstag mehrfach im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 12:16 Uhr wurden die ehrenamtlichen Kräfte zu einer gemeldeten Ölspur auf der Osterfeldstraße alarmiert. Eine ausgiebige Erkundung in dem Bereich führte zu keinen Feststellungen und der Einsatz wurde entsprechend nach 30 Minuten abgebrochen.

Weiter ging es um 15:52 Uhr zu einer gemeldeten Ölspur in die Straße "Auf der Höhe". Hier zog sich eine ca. 50 m lange Ölspur über die Fahrbahn. Durch die Einsatzkräfte wurden Kanaleinläufe mit Bindemittel geschützt und die Einsatzstelle nach 30 Minuten an den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) übergeben.

Direkt im Anschluss ging es zu einer weiteren Ölspur in die Straße "Am Böllberg". Hier wurden durch die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden Warnschilder aufgestellt und danach ebenfalls Kanaleinläufe mit Bindemittel geschützt. Abschließend wurde auch diese Einsatzstelle an den Stadtbetrieb übergeben und der Einsatz nach 40 Minuten beendet.

Um 17:35 Uhr wurde die Löscheinheit erneut in die Straße "Auf der Höhe" angefordert. Vor Ort konnte dann ein Fahrzeug festgestellt werden, aus welchem Betriebsmittel austraten. Um das betroffene Fahrzeug wurde mit Bindemittel eine Ölsperre errichtet und so eine weitere Ausbreitung verhindert. Auch dieser Einsatz konnte dann nach 40 Minuten beendet werden. Ebenfalls erschien die Polizei an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell