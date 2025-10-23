Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heißausbildung bei der Berufsfeuerwehr Hagen

Wetter (Ruhr)

An einem Samstag nahmen insgesamt 16 Mitglieder der Löscheinheiten Alt-Wetter und Esborn an einer intensiven Heißausbildung bei der Berufsfeuerwehr Hagen in Hohenlimburg teil. Der Ausbildungstag begann bereits um 8 Uhr morgens und wurde durch die Fördervereine des Löschzuges Alt-Wetter sowie der Löschgruppe Esborn ermöglicht - ein wertvoller Beitrag zur praxisnahen Fortbildung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte.

Nach einer theoretischen Einweisung in die Brandübungsanlage und einer Unterweisung über mögliche Gefahrenpunkte ging es für die erste Gruppe von acht Einsatzkräften in die Praxis. Dort warteten realistische Szenarien mit Hitze, Rauch und eingeschränkter Sicht - Bedingungen, die im Einsatzfall jederzeit auftreten können.

Währenddessen übernahmen die übrigen acht Teilnehmenden wichtige Aufgaben außerhalb der Übungsanlage, darunter den Aufbau eines Löschangriffs sowie die Atemschutzüberwachung. Nach Abschluss des ersten Durchgangs tauschten die Gruppen, sodass alle Feuerwehrmitglieder die Gelegenheit hatten, die anspruchsvolle Praxisausbildung zu absolvieren.

Die Schulung wurde von erfahrenen Ausbildern der Berufsfeuerwehr Hagen begleitet, die wertvolle Tipps und Rückmeldungen zur richtigen Vorgehensweise im Innenangriff gaben.

Am Nachmittag kehrten die Teilnehmenden erschöpft, aber zufrieden und um wertvolle Erfahrungen reicher, in ihre Standorte im Stadtgebiet Wetter (Ruhr) zurück. Alle Beteiligten danken ihren Fördervereinen herzlich für die finanzielle und organisatorische Unterstützung, durch die diese wichtige Ausbildung erst möglich wurde.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

