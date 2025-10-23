Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brandmeldealarm am frühen Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Am heutigen Morgen um 04:37 Uhr wurden die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel, Wengern und Esborn zu einem Brandmeldealarm in die Orthopädische Klinik Volmarstein alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten ehrenamtlichen Einsatzkräfte in der Lothar-Gau-Straße führte direkt ein Trupp die Erkundung im Bereich des ausgelösten Melders durch, konnte jedoch kein Schadenereignis feststellen. Daraufhin wurde die Anlage zurückgestellt und an einen Verantwortlichen des Betreibers übergeben. Nach ca. 45 Minuten konnten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei den Einsatz beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell