Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer mit Kleinkind unter Einwirkung von Alkohol gestellt

Waren/Müritz (LK MSE) (ots)

Am 27.10.2025 gegen 14:45 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Waren mitgeteilt, dass ein Fahrradfahrer mit einem Kleinkind soeben am EDEKA-Markt in der Teterower Straße in Waren vorgefahren ist. Dieser Mann mache augenscheinlich einen verwirrten Eindruck. Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren begaben sich daraufhin zu diesem Markt und konnten einen 32-jährigen Fahrradfahrer mit seinem vierjährigem Kleinkind antreffen. Dieser weigerte sich zunächst Angaben zu seiner Person zu machen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann war. Zudem wurde dieser immer aggressiver, beleidigte und bedrohte die Beamten. Er musste daraufhin kurzzeitig gefesselt werden. Dabei wehrte er sich stark und trat mehrfach nach den eingesetzten Beamten. Diese wurden durch einen zufällig anwesenden Polizisten der Bundespolizei, welcher in seiner Freizeit vor Ort war, bei der Fesselung unterstützt. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen einen Wert von 2,18 Promille. Gegen den Radfahrer wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung aufgenommen. Der 32-Jährige beruhigt sich im Laufe der polizeilichen Maßnahme und konnte nach Abschluss der Blutprobenentnahme entlassen werden. Das Kind wurde vor Ort an die Mutter übergeben. Das Jugendamt wurde über den Sachverhalt informiert. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

