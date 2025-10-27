PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer mit Kleinkind unter Einwirkung von Alkohol gestellt

Waren/Müritz (LK MSE) (ots)

Am 27.10.2025 gegen 14:45 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Waren 
mitgeteilt, dass ein Fahrradfahrer mit einem Kleinkind soeben am 
EDEKA-Markt in der Teterower Straße in Waren vorgefahren ist. Dieser 
Mann mache augenscheinlich einen verwirrten Eindruck.
Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren begaben sich daraufhin zu 
diesem Markt und konnten einen 32-jährigen Fahrradfahrer mit seinem 
vierjährigem Kleinkind antreffen. Dieser weigerte sich zunächst 
Angaben zu seiner Person zu machen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs
nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann war. Zudem 
wurde dieser immer aggressiver, beleidigte und bedrohte die Beamten. 
Er musste daraufhin kurzzeitig gefesselt werden. Dabei wehrte er sich
stark und trat mehrfach nach den eingesetzten Beamten. Diese wurden 
durch einen zufällig anwesenden Polizisten der Bundespolizei, welcher
in seiner Freizeit vor Ort war, bei der Fesselung unterstützt.
Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen 
einen Wert von 2,18 Promille. Gegen den Radfahrer wurden 
Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie tätlichen Angriff 
und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung 
aufgenommen.
Der 32-Jährige beruhigt sich im Laufe der polizeilichen Maßnahme und 
konnte nach Abschluss der Blutprobenentnahme entlassen werden. Das 
Kind wurde vor Ort an die Mutter übergeben. Das Jugendamt wurde über 
den Sachverhalt informiert.
Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

