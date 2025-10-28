Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Asia-Imbiss

Ribnitz-Damgarten (ots)

Die Polizei wurden am gestrigen Montag, dem 27. Oktober 2025, in die Boddenstraße nach Ribnitz-Damgarten gerufen. Offenbar wurde in den dortigen Asia-Imbiss eingebrochen.

In der Zeit vom Samstag (25. Oktober 2025), 15:00 Uhr, bis zum Montag (27. Oktober 2025), 08:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Asia-Imbiss in der Boddenstraße. Entwendet wurden neben der Kasse auch mehrere Getränkekisten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100,00 Euro und ein Stehlschaden von etwa 800,00 Euro. der Kriminaldauerdienst zur Spurensuche und -Sicherung im Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruches aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

