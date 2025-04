Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Serie von Firmeneinbrüchen: Polizei bittet um Hinweise (12.04.2025)

Aldingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Aldingen zu mehreren Einbrüchen in Gewerbebetriebe gekommen.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitagabend, 22:00 Uhr, und Samstagvormittag, 11:30 Uhr, jeweils gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten die Innenräume.

Betroffen waren Firmen in der Langäckerstraße, der Brunnenstraße und der Heerstraße. In einem Fall drangen die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in die Büroräume einer Firma für Industrieanlagen ein und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. In einem anderen Fall blieb es nach aktuellem Ermittlungsstand beim Versuch, wobei erheblicher Sachschaden im Inneren des Firmengebäudes entstand. Auch eine Werkhalle in der Heerstraße öffneten die Täter gewaltsam und durchsuchten die Innenräume. Der Wert des Diebesguts dürfte hier im einstelligen Bereich liegen. An einer weiteren Firma in der Heerstraße konnte ein beschädigtes Rolltor festgestellt werden. Ob die Täter hierbei etwas entwenden konnten, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei prüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang zwischen den vier Einbrüchen besteht.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Bereichen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07424 9318-0 mit dem Polizeirevier Spaichingen in Verbindung zu setzen.

