POL-FR: BAB A5: Offenburg/Freiburg-Mitte: Pkw mit ungesicherter Ladung - Zeugen und Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 06.05.2024 gegen 13 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den Polizeinotruf, dass auf der Autobahn (BAB A5) von Offenburk kommend, in Fahrtrichtung Freiburg fahrend, ein Pkw mit Anhänger unterwegs sei, der einen unfallbeschädigten VW Bus T5 geladen hätte. An diesem VW Bus sei die Frontscheibe so stark beschädigt, dass Glasteile auf die Fahrbahn und die dahinter fahrende Fahrzeuge fallen würden.

Das Gespann konnte an der Anschlusstelle Freiburg-Mitte festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) sucht nun Zeugen oder andere Autofahrer, die durch herabfallende Glasteil gefährdet oder geschädigt wurden.

