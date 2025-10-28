PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw fährt auf Moped auf - 18-Jähriger leichtverletzt

Kemnitz (ots)

Am heutigen Morgen, 28. Oktober 2025, kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 262 zwischen Kemnitz und Brünzow. Ein 18-jähriger deutscher Mopedfahrer befuhr die L 262 aus Richtung Kemnitz in Richtung Brünzow. Direkt hinter ihm fuhr ein 56-jähriger Portugiese mit dessen Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 56-Jährige auf das vor ihm fahrende Moped aufgefahren. Durch den Zusammenstoß sei der 18-jährige von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und auf einem angrenzenden Acker zum Stehen gekommen. Der Mopedfahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug selbst war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem 56-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,23 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

