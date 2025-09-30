PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei überwacht Einbahnstraßenregelung

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montagmorgen den Autoverkehr in der Parkstraße überwacht. Die Einsatzkräfte nahmen insbesondere Pkw-Fahrer in den Fokus, die sich nicht an die Einbahnstraßenregelung hielten. Innerhalb einer Stunde stellten die Beamten drei Fahrer fest, die die vorgeschriebene Fahrtrichtung missachteten. Die Polizisten machten sie auf die Gefahren ihres Verhaltens aufmerksam. Noch vor Ort wurde ein Verwarnungsgeld fällig. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

