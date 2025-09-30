Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Polizei überwacht Einbahnstraßenregelung
Kaiserslautern (ots)
Die Polizei hat am Montagmorgen den Autoverkehr in der Parkstraße überwacht. Die Einsatzkräfte nahmen insbesondere Pkw-Fahrer in den Fokus, die sich nicht an die Einbahnstraßenregelung hielten. Innerhalb einer Stunde stellten die Beamten drei Fahrer fest, die die vorgeschriebene Fahrtrichtung missachteten. Die Polizisten machten sie auf die Gefahren ihres Verhaltens aufmerksam. Noch vor Ort wurde ein Verwarnungsgeld fällig. |erf
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell