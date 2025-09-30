Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Während einer Auseinandersetzung auf dem sogenannten Musikerplatz am Montagabend ist ein 21-Jähriger verletzt worden. Er erlitt Schnittverletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 17:30 Uhr zwischen dem 21-Jährigen und einem anderen Mann zu einer Schlägerei. Das Motiv des Streits ist aktuell nicht geklärt. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte ein weiterer Mann das Opfer mit einem Messer. Mit schweren, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den 21-Jährigen. Die Täter flüchteten. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung leitete die Polizei ein Strafverfahren ein und bittet um Hinweise: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wem sind im "Musikerviertel" Personen und Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell