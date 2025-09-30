POL-PDKL: Diebstahl: Sackkarre und Getränke entwendet

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer angeblichen Schlägerei rückten am Montagabend Polizeistreifen in die Fruchthallstraße aus. Eine Auseinandersetzung konnten die Beamten nicht feststellen, allerdings trafen sie Zeugen an, die von einer Rangelei berichteten. Die Beteiligten hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Ob es zu strafbaren Handlungen kam, steht aktuell nicht fest. Zeugen, die weitere Angaben machen können oder den Vorfall gegen 19 Uhr beobachtet haben, werden ...

