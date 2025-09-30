Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Diebstahl: Sackkarre und Getränke entwendet
Kaiserslautern (ots)
Unbekannte sind am Montag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Moltkestraße eingedrungen. Die Täter stahlen Getränkeflaschen und eine Sackkarre für schwere Lasten. Der Schaden beläuft sich aktuell auf mindestens 500 Euro. Möglicherweise wurden die Diebe beim Abtransport der Beute bemerkt, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Wem sind gegen 18:30 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wem sind Personen mit einer Sackkarre oder Getränkeflaschen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |erf
