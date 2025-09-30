PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Was ist passiert?

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer angeblichen Schlägerei rückten am Montagabend Polizeistreifen in die Fruchthallstraße aus. Eine Auseinandersetzung konnten die Beamten nicht feststellen, allerdings trafen sie Zeugen an, die von einer Rangelei berichteten. Die Beteiligten hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Ob es zu strafbaren Handlungen kam, steht aktuell nicht fest. Zeugen, die weitere Angaben machen können oder den Vorfall gegen 19 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 30.09.2025 – 14:00

    POL-PDKL: Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Während einer Auseinandersetzung auf dem sogenannten Musikerplatz am Montagabend ist ein 21-Jähriger verletzt worden. Er erlitt Schnittverletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 17:30 Uhr zwischen dem 21-Jährigen und einem anderen Mann zu einer Schlägerei. Das Motiv des Streits ist aktuell nicht geklärt. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte ein weiterer Mann das Opfer mit ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 12:01

    POL-PDKL: Streit unter Mädchen - Zeugen gesucht!

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag am Willy-Brandt-Platz unterwegs waren und eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Mädchen beobachtet haben. Dabei soll es zu einer Körperverletzung gekommen sein. Tatzeit war nach den derzeitigen Erkenntnissen kurz nach 16 Uhr. Eine 14-Jährige gab später bei der Polizeiinspektion 1 zu Protokoll, dass sie von einigen ihr flüchtig bekannten ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:50

    POL-PDKL: Geldbeutel aus Jackentasche gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Eine Frau aus dem Landkreis ist am Montagnachmittag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 32-Jährige der Polizei meldete, hielt sie sich gegen 14 Uhr am Stiftsplatz auf und saß dort vorübergehend auf einer Bank; ihre Geldbörse hatte sie nach eigenen Angaben in der offenen Jackentasche verstaut. Als die Frau wenige Minuten später aufstand und weitergehen wollte, war das ...

    mehr
