POL-PDKL: Was ist passiert?

Wegen einer angeblichen Schlägerei rückten am Montagabend Polizeistreifen in die Fruchthallstraße aus. Eine Auseinandersetzung konnten die Beamten nicht feststellen, allerdings trafen sie Zeugen an, die von einer Rangelei berichteten. Die Beteiligten hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Ob es zu strafbaren Handlungen kam, steht aktuell nicht fest. Zeugen, die weitere Angaben machen können oder den Vorfall gegen 19 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

