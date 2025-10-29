PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Jungen bauen nachts mit Auto vom Onkel Unfall

Neubrandenburg (ots)

Heute gegen 03.45 Uhr sind zwei minderjährige Kumpels (einer im noch nicht strafmündigen Alter) mit dem Auto eines Onkels in Neubrandenburg auf dem Datzeberg unterwegs gewesen. Der Fall wurde der Polizei gemeldet, nachdem die beiden mit dem Auto von der Straße abgekommen und in einem Müllhaufen gelandet sind. Durch den Unfall blieb einer der beiden leichtverletzt am Auto zurück, der andere wollte fliehen.

Das war allerdings nicht erfolgreich - die Polizei hat beide vor Ort stellen können. Nach den entsprechende Maßnahmen wurden der Syrer und der Afghane an ihre Eltern übergeben.

Die Polizei hat Spuren im Auto und am Unfallort gesichert. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Wer von beiden genau gefahren ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Ermittlungen unter anderem wegen der Vorwürfe der Unfallflucht und des Fahrens ohne Führerschein laufen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

