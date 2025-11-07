Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Bad Langensalza (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße kam es am Mittwoch, zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr, zu einem Einbruch. Vermutlich verschafften sich mehrere Täter widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung und zu den dazugehörigen Kellerräumen. Dort nahmen die Einbrecher mehrere Gegenstände an sich und entfernten sich im Anschluss mit dem Beutegut im Wert von etwa 100 Euro vom Tatort. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza konnten im Rahmen der Ermittlungsmaßnahmen bereits zwei Verdächtige feststellen. Die Ermittlungen dauern an.

