POL-CE: Sicher zur Schule - Übergabe reflektierender Warnüberwürfe an Erstklässler in Stadt und Landkreis Celle

Am vergangenen Dienstag (28.10.2025) erhielten die Erstklässlerinnen und Erstklässler in Stadt und Landkreis Celle im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Sicher zur Schule" reflektierende Warnüberwürfe. Die Übergabe erfolgte durch Jochen Rodenwaldt von der Verkehrswacht Celle Stadt und Land e.V. in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Celle GmbH und unter Mitwirkung der Polizei Celle. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit soll die Aktion dazu beitragen, die Sichtbarkeit der jüngsten Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr deutlich zu erhöhen. Die Dreiecküberwürfe sind leicht anzulegen, gut sichtbar und werden von den Landesverkehrswachten sowie den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei ausdrücklich empfohlen. "Gerade in den Morgenstunden, wenn es noch dämmrig ist, können reflektierende Materialien entscheidend dazu beitragen, dass Kinder im Straßenverkehr frühzeitig erkannt werden", betont Karsten Wiechmann, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Celle. "Wir freuen uns über das Engagement der Verkehrswacht und der Stadtwerke Celle, die mit dieser Initiative einen wichtigen Beitrag zur Schulwegsicherheit leisten." Die Polizei Celle unterstützt die Aktion im Rahmen ihrer Präventionsarbeit und appelliert auch an Eltern und Lehrkräfte, mit gutem Beispiel voran zu gehen und regelmäßig Warnüberwürfe oder andere reflektierende Kleidung zu tragen.

