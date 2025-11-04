PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Brennende Papierkörbe in der Schule im Allertal

Winsen (ots)

Heute Morgen ist es in der Schule im Allertal in Winsen zu zwei kleinen Bränden gekommen. Nach bisherigen Meldungen brach zunächst in einem Gebäudeteil gegen 08:50 Uhr ein Feuer aus. Während der Löschmaßnahmen wurde dann gegen 10:00 Uhr ein zweiter Brand in einem anderen Gebäudeteil der Schule gemeldet. Die betroffenen Gebäude wurde geräumt, die Feuerwehren aus Winsen und Südwinsen waren vor Ort und löschten die Brände. Verletzt wurde niemand. Der Schulbetrieb wurde vorübergehend für die Dauer von zirka 2 Stunden eingestellt. Nach bisherigen Ermittlungen brachen die Feuer jeweils im Bereich der Papierkörbe in den WC-Räumen aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Einer der brandbetroffenen Räume ist bis auf Weiteres nicht nutzbar. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Schulbetrieb weitergeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

