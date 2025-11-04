PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Korrektur des Wochentages zu unserer Meldung "Zeugen zu PKW-Aufbruch gesucht"

Celle (ots)

Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 30.10.2025 in der Zeit von 15:00 bis 15:30 Uhr

Am Donnerstag, 30.10.2025 schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr an einem in der Wittinger Straße geparkten grauen VW Caddy die Scheibe der Fahrertür ein und entwendeten aus dem Auto ein Mobiltelefon. Das Fahrzeug stand kurz vor der Einfahrt zum Parkhaus am Fahrbahnrand. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

